Diseară, mini-ustensilele revin la show-ul culinar Chef Dumitrescu: ”Proba asta e trauma vieții mele la Chefi la cuțite!”

15:10

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „Era multă minciună. Am fost scutul montat pe Laurențiu Reghecampf, fiecare secundă din viața mea am dedicat-o familiei mele și lui Laurențiu Reghecampf. Niciodată nu m-am gândit că tatăl copiilor mei și soțul meu poate să ne lase pe drumuri, poate să ne fure toată munca de o viață, adică am avut atât de multă încredere în Laurențiu Reghecampf încât n-am verificat în 17 ani contur...