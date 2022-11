BestJobs: Flexibilitatea lucrului de oriunde a accelerat tendința supra-angajării

16:00

Record absolut de investitori la Bursa de Valori Bucuresti (BVB): peste 128.000 de investitori directi sunt prezenti pe bursa romaneasca, dupa cum arata datele Fondului de Compensare al Investitorilor (FCI) la finalul primelor 9 luni. Este cea mai mare valoare inregistrata la BVB si a depasit substantial recordul anterior inregistrat in 2009, de 101.000 investitori. Numarul investitorilor a inceput sa creasca constant odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus si datele arata 11 trimestre consecutive de cresteri in ceea ce privesete numarul celor care tranzactioneaza la bursa romaneasca. Pentru o imagine comparativa, evolutia numarului de investitori la BVB poate fi vizualizata in Graficul 1. In ceea ce priveste numarul celor care investesc indirect la BVB, la finalul primelor noua luni ale acestui an, peste 7,9 milioane de romani care contribuie la Pilonul II de pensii private obligatorii aveau expunere pe instrumentele financiare listate la BVB, potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat in Romania (APAPR) si Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Tot la finalul primelor noua luni ale anului, peste 450.000 de romani investeau indirect la BVB prin intermediul fondurilor deschise de investitii, dupa cum arata datele Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF). „Este remarcabila amploarea fenomenului bursier care a cuprins tot mai multi romani pentru ca ultima data cand bursa romaneasca a avut 100.000 de investitori directi a fost in 2009, iar in acest an am ajuns la un record absolut: 117.000 de investitori la finalul celui de-al doilea trimestru si o crestere la 128.000 de investitori la finalul celui de-al treilea trimestru. A fi astazi pe bursa, ca investitor sau companie listata, a ajuns o normalitate si consideram ca aceasta este o baza sanatoasa pentru o Romanie educata financiar. La nivelul BVB, derulam o serie de proiecte care insumate contribuie semnificativ la succesul pe care il avem astazi. Ne propunem sa facem si mai mult si suntem implicati in dezvoltarea unei strategii pentru piata de capital”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti. „Tot mai multi romani investesc la bursa pentru ca piata de capital a devenit fara echivoc cea mai atractiva optiune de plasare a economiilor. Este pentru prima data cand 128.000 de investitori sunt prezenti pe bursa romaneasca si acest lucru demonstreaza ca piata de capital capata o importanta deosebita in planurile financiare ale romanilor. Inca un exemplu care ne da incredere ca bursa se dezvolta in directia buna este dat chiar de evolutia actiunii BVB, ca emitent. Actiunile BVB au ajuns la maximul ultimilor 5 ani, iar investitorii care au avut rabdare au fost rasplatiti. Performanta actiunilor BVB doar in cursul anului 2022 este de +34,4%, incluzand si dividendele”, a declarat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti. In 2022, la finalul primelor zece luni, la BVB erau listate 376 de companii, 83 pe Piata Reglementata (PR) si 293 pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT). In acest an, pana la data de 1 noiembrie, au avut loc 210 sedinte de tranzactionare, in care au fost realizate peste 1,43 milioane de tranzactii cu toate tipurile de instrumente financiare, atat pe PR cat si pe SMT. Valoarea totala de tranzactionare realizata pe PR si pe SMT in primele 10 luni din 2022 cu toate tipurile de instrumente financiare a a fost de aproape 19 miliarde lei, echivalentul a 3,8 miliarde euro. Din aceasta suma, 18,2 miliarde lei sau 3,68 miliarde euro reprezinta valoarea totala de tranzactionare cu toate tipurile de instrumente financiare de pe Piata Reglementata, ceea ce ce corespunde unei cresteri de 17% in primele 10 luni ale acestui an. Lichiditatea medie zilnica a ajuns la 86,6 milioane lei, echivalentul a 17,5 milioane euro, in perioada ianuarie-octombrie a acestui an, ceea ce a corespuns unei cresteri de 17,5% comparativ cu perioada similara a anului anterior. Piata de capital din Romania a crescut cu 1,5% in octombrie prin prisma indicelui BET-TR, care include si dividendele, insa evolutia negativa consemnata in luna septembrie, in ton cu nivelul raportat de pietele internationale de capital, a facut ca primele zece luni ale anului sa se incheie in zona de corectie. In ultima sedinta de tranzactionare din octombrie, indicele BET-TR a inregistrat un nivel de 21.000 de puncte, in scadere cu 9,1% in acest an. Aceasta evolutie vine dupa performanta obtinuta in 2021, cand indicele BET-TR a crescut cu 40%. Evolutia pietei de capital din Romania a fost recunoscuta pe plan international de furnizorul global de indici FTSE Russell si, incepand cu 2020, Romania a fost promovata la statutul de Piata Emergenta. In prezent, 13 companii romanesti sunt incluse in indicii pietelor emergente, iar printre aceste companii se numara si emitentul BVB, companie listata in 2010 pe propria piata. Post-ul Peste 128.000 de investitori realizeaza tranzactii la Bursa de Valori Bucuresti apare prima dată în Transilvania Regional Business.