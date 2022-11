Un titular de la FCSB, aproape de transfer! Mesaj pentru patronul clubului: „Freacă-ți mâinile și fă-l cadou de Crăciun”

23:50

Haosul continuă în familia Adelinei Pestrițu, din cauza provocatoarei „Tanti Vasilica”! Daniel Rafte, nașul ex-asistentei TV a primit, recent, încă o lovitură sub centură în dosarul de trafic de droguri de mare risc în care […] The post Nașul o are ”groasă” rău de tot din cauza provocatoarei ”Tanti Vasilica”. Dosarul de trafic de droguri face ravagii în familia Adelinei Pestrițu! appeared first on Cancan.