„După cum se pare, mi-am luat țeapă!” Câți lei a dat acest turist canadian pentru 2 mici, într-un restaurant din Aeroportul Otopeni

14:40

Noul deceniu a venit cu noi schimbări în întreaga lume, majoritatea dintre ele nefiind unele prea fericite. Există riscul de a ne confrunta cu o adevărată catastrofă, și anume o furtună solară care ar putea […] The post Astronomii NASA au lansat anunțul. Catastrofa care ar putea distruge întreaga omenire. În ce an poate avea loc appeared first on Cancan.