Scandal la filmările emisiunii „Schimb de mame” de la Prima TV. Ce a pățit Marieta din Ciorogârla în casa lui Sebi din Vaslui

15:50

Anii au trecut, iar în urmă cu mai mult timp, Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, avea câteva kilograme în plus. Acesta susținea concerte în toată țara și programul îi era încărcat, astfel, o […] The post Fuego a reușit să scape de kilogramele în plus adoptând o dietă proprie. Iată care este fructul care l-a ajutat să slăbească considerabil appeared first on Cancan.