Reacția Danielei Iliescu, după ce Culiță Sterp a făcut accident. Logodnica cântărețului face primele dezvăluiri

19:20

Mihăiță Brânză, fostul șef al Serviciului Caziere IPJ Tulcea, comisar șef (în rezervă), a fost găsit decedat la vârsta de 44 de ani, în apropiere de locuința sa, în această dimineață. Până în acest moment, […] The post Decesul subit al unui fost șef al Serviciului Caziere din Tulcea. Mihăiță Brânză a fost găsit mort în apropierea locuinței sale appeared first on Cancan.