3 românce, prinse la furat într-un supermarket din SUA. Polițiștilor nu le-a venit să creadă când au văzut ce produse aveau în sac

19:40

Incredibil, dar adevărat! O poveste parcă desprinsă din filmele Science Fiction îi are ca protagoniști pe o femeie din Brazilia și pe soțul ei…din cârpe. Brazilianca susține că a fost înșelată de cel care i-a […] The post O femeie din Brazilia s-a căsătorit cu o păpușă din cârpe și susține că a fost înșelată: „A spus că mă iubește foarte mult, și-a cerut iertare și a plâns mult” appeared first on Cancan.