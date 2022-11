Se dau 1.000 de lei de persoană de la stat! Cine poate beneficia de această sumă

20:40

Roxana Vancea (32 de ani) este o femeie împlinită. Bruneta a adus pe lume un băiețel, în urmă cu un an, care poartă numele de Zian. În toată perioada sarcinii, silueta Roxanei Vancea a „suferit” […] The post Cum arată Roxana Vancea, la un an după ce l-a adus pe lume pe Zian. Ce transformare a suferit silueta brunetei appeared first on Cancan.