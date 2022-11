Miha Mevlja, despre echipa națională a României: „Sunt mulți tineri, există calitate”

21:30

România - Slovenia 1-2 | Miha Mevlja (29 de ani), stoper la Spartak Moscova, a revenit în România cu ocazia amicalului disputat pe Cluj Arena.„România are echipă bună, iar în repriza a doua a jucat foarte bine. Noi am jucat bine în prima parte, am dat două goluri. Apoi, am jucat mai slab, România a făcut presing sus și am luat gol. Am văzut calitate, dar mai aveți nevoie de mentalitate câștigătoare”, a spus Mevlja. ...