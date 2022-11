Vestea momentului pentru pensionarii din România! Se dau pensii de 5.000 de lei

09:10

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc fresh cu Bulă. Vezi în ce situație hilară a ajuns de această dată cel mai iubit personaj din glumele românești și râzi cu poftă! Pentru cei […] The post BANC | Bulă are 4 copii: un medic, un profesor, un arhitect și un hoț de buzunare appeared first on Cancan.