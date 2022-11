Ombudsmanul ucrainean se declară „șocat” de amploarea „îngrozitoare” a torturii pe care rușii au aplicat-o locuitorilor din Herson

Dmitro Lubineț, comisarul pentru drepturile omului din parlamentul ucrainean, a declarat joi că a fost șocat de amploarea torturii pe care forțele ruse au aplicat-o locuitorilor din Herson, recent eliberat, în timpul ocupației orașului, relatează The Kyiv Independent și AFP, citată de The Moscow Times. „Nu am mai văzut o astfel de dimensiune (a violării […]

