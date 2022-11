Ilie Năstase, prins băut la volan. Fostul tenisman: „Nu mai ai voie să bei o bere. Plec din România”

08:50

Noul proprietar, Elon Musk, le-a dat angajaților Twitter un termen limită pentru a se decide dacă pleacă sau vor să rămână „pentru a construi un nou Twitter 2.0”. După ce termenul limită a expirat, sute de angajați au anunțat că pleacă, scriu The New York Times și The Verge. Musk a stabilit un termen limită […]