(P) Infograficul cu 22 de date pentru Mondialul din 2022

23:40

Un tânăr de 25 de ani și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic, după ce a dansat pe un TIR aflat în mers. Incidentul s-a petrecut pe o autostradă aglomerată din Texas. Tânărul a murit sub […] The post Sfârșit tragic pentru un tânăr de 25 de ani. S-a filmat în timp ce dansa pe un TIR, dar nu a văzut că se apropie un pod appeared first on Cancan.