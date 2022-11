O furtună istorică de zăpadă, cu fulgere și tunete, afectează statul New York. În unele zone, zăpada depășește 1,2 metri

Furtuna, neobișnuită pentru perioada iernii, a fost detectată prima dată, joi seară, la Buffalo, în vestul statului New York, care se află sub avertizarea unui episod nemaivăzut de iarnă, relatează News.ro, potrivit CNN. Aproximativ 6 milioane de locuitori din cinci state din zona Marilor Lacuri, de la Wisconsin la New York, se aflau vineri sub […]

