Horoscop de weekend, 19-20 noiembrie 2022

17:30

​​​​​​​Joi, 24 noiembrie 2022 (de la 19.00), pe scena Sălii Radio îl veți reîntâlni pe apreciatul solist vocal BERTI BARBERA, care va cânta alături de BIG BAND-UL RADIO și își va lansa noul său album „50 AND SWINGIN’ ” – realizat cu prilejul aniversării a 50 de ani, marcate în luna ianuarie a acestui an printr-un alt eveniment prezentat alături de ansamblul Radio România. Seara de la Sala Radio se va derula sub bagheta dirijoarei SIMONA STRUNGARU.