BANC | De ziua lui, Bulă primește cadou de la nevastă-sa un șampon împotriva căderii părului

23:50

Kira Hagi (26 de ani) a avut zi plină. La stomatolog pare că a avut programare fiica ”Regelui”, așa că și-a luat inima-n dinți și a făcut pasul. A plecat din Pipera, unde are locuința, […] The post Cum arată fiica ”regelui” Hagi atunci când crede că nu o vede nimeni! Actrița Kira a ieșit pe stradă total diferit față de cum o știu oamenii și… appeared first on Cancan.