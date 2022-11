Îmbrăcați în haine militare, copiii dintr-o grădiniță din nordul Rusiei fac pachete pentru soldații ruși din Ucraina: „Este o misiune nobilă”

12:50

Capitala Spaniei, Madrid, este un oraș superb care atrage o mulțime de turiști în fiecare an. Fie că e vară sau toamnă, acest oraș abundă de călători gata să exploreze ce are mai bun de oferit Spania. În plus, e mereu soare, străduțele sunt pline de voie bună, mâncarea este fantastică și locurile de fotografiat […]