Bogdan și Priscilla de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit! Cum s-au afișat cei doi foști concurenți ai sezonului 6

16:10

Este doliu în lumea muzicii din România. Voicu Enăchescu, dirijorul Corului de Cameră Preludiu, a murit la vârsta de 79 de ani. Sâmbătă, 19 noiembrie 2022, Dirijorul Voicu Enăchescu a încetat din viață. Din primele […] The post Doliu în lumea muzicii. Voicu Enăchescu a murit la vârsta de 79 de ani appeared first on Cancan.