BANCUL ZILEI | La spitalul de nebuni: „Eu sunt Ștefan cel Mare”

09:50

Până să se așeze la casa ei, Gina Pistol (41 de ani) a ”frânt” destul de multe inimi. Bărbații au roit în jurul ei încă de când era o puștoaică, însă nu este de mirat. […] The post Surpriză! Câți ani avea Gina Pistol când și-a pierdut inocența + cine este, de fapt, primul bărbat din viața ei. Nici Smiley poate nu știe asta! appeared first on Cancan.