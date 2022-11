Mandachi Hotel & Spa angajează Director General din Dubai

13:50

Televizoarele alb-negru au devenit istorie. Însă, un bucureștean a ales să scoată la vânzare un astfel de obiect, la un preț uluitor. Dacă și tu ai pe acasă unul, poți scoate bani frumoși. Televizoarele care […] The post Ai acasă un televizor alb-negru de pe vremea lui Ceaușescu?! Acest model se vinde cu 1.500 de lei acum, în 2022 appeared first on Cancan.