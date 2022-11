Florin Motroc, dezvăluiri haioase! În ce ipostază și-a prins antrenorul jucătorii: ”Nu am știut cum să reacționez”

15:10

Meteorologii au anunțat că vremea se strică și ne așteaptă un cod galben de vânt și ploi, în mai multe zone ale țării. În Nordul Moldovei, zăpada s-a așternut deja și a fost nevoie de […] The post Cod galben de vânt și ploi! În Nordul Moldovei e iarnă în toată regula appeared first on Cancan.