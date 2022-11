Restricții de circulație în Pasajul Unirii din București. Măsura intra în vigoare începând de azi, 21 noiembrie 2022

16:20

Elisabeta Lipă, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului ”ALTCEVA”, a retrăit amintiri petrecute în clasele primare, atunci când tatăl său a avut câteva divergențe cu directorul școlii în care învăța canotoarea. Pentru a putea […] The post Elisabeta Lipă a mers la școală într-un sat vecin din cauza conflictului dintre tatăl său și un profesor. „S-a răzbunat pe mine” appeared first on Cancan.