Elena Udrea, dezvăluiri despre cazul celor două fetițe răpite și abuzate. Ce mesaj a transmis fostul ministru

18:10

Au ajuns de râsu` lumii! Un oraș din România a ales „diferit” decorațiunile pentru sărbătorile de iarnă. Crăciunul vine cu iepurași și ouă roșii. Se întâmplă într-un oraș din România, unde Primăria a ales ca […] The post Un oraș din România a încurcat decorațiunile de Crăciun cu cele de Paște appeared first on Cancan.