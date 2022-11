Fericire mare în familia Cătălinei Ponor! Fosta gimnastă a dezvăluit sexul bebelușului

18:50

Un incendiu puternic a avut loc în această după-amiază, la Palatul Regal din București. 150 de persoane au fost evacuate din clădire de către pompieri. Nu s-au înregistrat victime. Un incendiu puternic a izbucnit duminică […]