EXCLUSIV. Nepotul celebrei Gabi Luncă, Daniel Onoriu, a încercat să se spânzure în arestul Poliției! (SURSE)

09:40

Te intrebi de ce Bill Gates (67 de ani) nu mănâncă niciodată micul-dejun ? Unul dintre cei mai bogați oameni din lume are o dietă bazată pe proteine, multă cafea și chiar Coca Cola fără […] The post Dieta bizară a lui Bill Gates | Motivul pentru care nu mănâncă niciodată micul-dejun appeared first on Cancan.