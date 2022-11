Statele Unite - Țara Galilor / Ceremonie impresionantă înaintea partidei

18:30

Nicolae Stanciu (29 de ani), cel mai bun fotbalist român din 2022 în ancheta Gazetei Sporturilor, a reușit o pasă decisivă pentru Wuhan Three Towns, la 3-0 cu Meizhou Hakka.Stanciu a ajuns la 9 pase decisive în acest sezon pentru Wuhan Three Towns, în 21 de etape jucate în campionatul Chinei.Wuhan Three Towns, pe primul loc în ChinaStanciu a fost integralist în meciul cu Meizhou și a pasat decisiv la primul gol, înscris de Marcao în minutul 12. ...