Italienii de la Enel pleacă din România! Grupul se retrage de pe mai multe pieţe

Cel mai probabil ucrainenii vor trăi cu pene de curent cel puțin până la sfârșitul lunii martie, a avertizat șeful unui important furnizor de energie, citat de The Guardian. Jumătate din infrastructura energetică a Ucrainei a fost avariată de atacurile rusești, a declarat, la rândul lui, președintele Volodimir Zelenski, lăsând milioane de oameni fără electricitate și apă, în timp ce iarna se instalează și temperaturile scad sub zero grade.