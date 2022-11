Alex Bodi a fost dovedit! KO dat de Selena: Mezina afaceristului poftește, musculosul îndeplinește

20:40

Gigi Becali s-a implicat în scandalul finalului de an și nu l-a menajat pe părintele Calistrat, care ar fi agresat în curtea bisericii o enoriașă. Latifundiarul din Pipera nu a fost, însă, dur în limbaj […] The post Gigi Becali nu a mai suportat! Ce a spus despre părintele Calistrat, care ar fi agresat o enoriașă appeared first on Cancan.