Amalia Năstase a dezvăluit pe ce cheltuiește finanțele familiei, fără regrete: “Înlocuiește sentimentul pe care ți-l pot da drogurile!”

21:00

Un bilet ascuns într-o sticlă a creat o mulțime de emoții, după ce a fost descoperit sub podeaua unei case. În momentul în care au văzut ce mesaj se ascunde în interior, cei care l-au […] The post Bilețel ascuns într-o sticlă, găsit după 135 de ani. Ce mesaj secret conținea appeared first on Cancan.