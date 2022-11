Marius Tucă Show începe joi, 24 noiembrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

08:20

Anca Serea a dat din casă tot și a spus tot! Ce obiceiuri are Adi Sînă în dormitor și care sunt ritualurile la care apelează înainte de a se pune la somn. Anca Serea (41 […] The post Ce vrea Adi Sînă, în dormitor? Anca Serea a făcut dezvăluiri: „Altfel, el nu poate să doarmă” appeared first on Cancan.