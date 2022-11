Sara Carbonero, operată de urgență în Spania » Casillas era gata să revină în țară, din Qatar

16:30

La MaxBet.ro ne place fotbalul atât de mult, încât am decis să ne facem propriul campionat... dar cu cele mai populare sloturi! Alături de unul dintre furnizorii noștri de jocuri am dat startul la PRAGMATIC WORLD CUP SLOTS!Campionatul MaxBet.ro are 5 etape, după cum urmează: etapa I – 8 zile, etapa II – 4 zile, etapa III – 2 zile, etapa IV - 1 zi, etapa V - 1 zi, cu premii în valoare totală de 10.000 EURO. ...