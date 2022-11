Nicoleta Nucă oferă noi detalii despre nunta cu Alex Ursache: “Vrem s-o facem în afara țării, cu 15 persoane!”

18:10

Despre Sonia Argint nu s-au scris foarte multe în ziarele tabloide, căci vedeta TVR a ales să stea departe de presă sau de ochii curioșilor. Și-a trăit viața în tihnă, iar lucrurile importante le-a ținut […] The post Care este lucrul fără de care Sonia Argint nu poate trăi. Fosta cumnată a Andreei Bălan îl are mereu pe etajeră appeared first on Cancan.