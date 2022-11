Sute de români au fost exploatați pe plantațiile din Portugalia. Oamenii au fost păcăliți de o rețea de traficanți

09:10

Caz șocant în Târgoviște! O bătrână, în vârstă de 70 de ani, a fost găsită moartă în camera unui hotel. O angajată a hotelului a descoperit-o. Ce s-a întâmplat, mai exact. O femeie de 70 […] The post O femeie a fost găsită moartă în camera hotelului în care s-a cazat. Cum s-a întâmplat tragedia appeared first on Cancan.