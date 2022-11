INTERVIU. Cum explică Emilia Șercan că a găsit mai multe probleme în teza ministrului Bode decât Universitatea din Cluj: „Nu s-au dus mai departe”

11:30

Travis John Clark, 39 de ani, pastor al Bisericii Catolice Saints Peter and Paul din Pearl River, statul american Lousiana, a fost îndepărtat din preoție de Arhiepiscopia din New Orleans și a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru „comportament obscen în public”, după ce a pledat vinovat, scrie New York Post. […]