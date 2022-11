Laureată ucraineană a Premiului Nobel pentru Pace: Crimele fac parte din cultura de război a Rusiei

Committing war crimes have become an integral part of how Moscow wages war and Kyiv shouldn't wait to bring alleged Russian perpetrators to justice, argues Oleksandra Matviychuk, head of the organization that jointly won the Nobel Peace Prize this year.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera