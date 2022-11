Giani Kiriță, primele declarații despre Anisia Gafton, câștigătoarea ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”. ,,Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns”

20:40

Cristina Cioran și tatăl fiicei sale au decis să pună punct relației într-un moment neașteptat. Mai exact, cei doi s-au despărțit la doar câteva zile, după ce au anunțat că vor să se căsătorească. Alex […] The post Cristina Cioran, acuzații la adresa lui Alex Dobrescu. Ce datorie are tânărul față de mama copilului său: „Trebuie doar să-și achite ce are de achitat” appeared first on Cancan.