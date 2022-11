Jennifer Lopez a anunţat că va lansa un nou album de studio

Cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez a profitat de cea de-a 20-a aniversare a albumului ei "This Is Me... Then" şi a revenit pe reţelele de socializare pentru a anunţa că va lansa în curând un nou album de studio, care se va intitula "This Is Me... Now", informează vineri CNN.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro