Cât trebuie să plătești pentru un pahar de țuică fiartă sau un ceai la Târgul de Crăciun din Capitală. Lista completă a prețurilor

16:30

Deși în trecut a fost poreclită „Strâmba lui Dodel” din cauză că nu prea punea accent pe felul în care arată, în ultimii ani, Diana Gureșoaie s-a transformat radical. Vedeta are acum un trup de […] The post Diana Gureșoaie s-a dezbrăcat aproape complet. Vedeta a încins imaginația bărbaților appeared first on Cancan.