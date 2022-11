Leo Grozavu: „Hlistei a reușit un gol mai frumos decât Richarlison”

08:00

Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din FRF, clarifică situația lui Mihai Pintilii de la FCSB, pe care Gigi Becali l-a învestit ca „principal” sub acoperire. Pintilii nu are nici măcar carnetul de antrenor, pe care-l va obține peste un an și jumătate, și va fi suspendat dacă va da indicații în timpul meciurilor. - Domnule Burchel, se înmulțesc antrenorii fără licență. ...