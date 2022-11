Te cunosc de undeva! 26 noiembrie 2022. Emilian și Wrs, moment emoționant marca Sam Smith. Cum a sunat „I' m not the only one”

Emilian și Wrs au adus emoția în platoul transforming showului cu interpretarea piesei „I' m not the only one”.

