Cu ce aliment poți înlocui uleiul de floarea-soarelui. Este mai ieftin și mai sănătos

13:30

Profesorul şi scriitorul Daniel Vighi a murit, sâmbătă, după o lungă suferință. Anunţul trist a fost făcut de prietenii acestuia, dar şi de primarul Dominic Fritz care, în urmă cu două zile, i-a acordat titlul […] The post Scriitorul Daniel Vighi a murit! Era internat în spital de mai multă vreme appeared first on Cancan.