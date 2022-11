Descoperire șocantă făcută de polițiștii din Prahova, în timp ce efectuau un control de rutină. O mamă și-a lăsat fiul de 16 ani să conducă pe drumurile publice, fără a deține permis de conducere

18:50

Invitatul săptămânii la podcastul „ALTCEVA” este nimeni altul decât matinalul de la Radio ZU, Daniel Buzdugan. Personaj dominat de bunătate și cumsecădenie, omul de radio a făcut dezvăluiri de suflet în cadrul interviului difuzat de […] The post Daniel Buzdugan, în lacrimi cu gândul la una dintre cele mai de preț pierderi ale familiei sale: “A murit în primăvara asta și n-o s-o uit niciodată!” appeared first on Cancan.