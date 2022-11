Atenţie, şoferi! Ce reprezintă semnele rutiere din imagine? Eşti obligat să le respecţi

10:40

„Cât ar trebui să doarmă un copil?” este o întrebare tot mai des întâlnită în rândul mamelor. Potrivit studiilor, acest aspect depinde de vârsta și de stadiul dezvoltării sale. Somnul joacă un rol esențial în dezvoltarea […] The post Cât ar trebui să doarmă un copil, în funcție de vârstă. De câte ore de somn are nevoie appeared first on Cancan.