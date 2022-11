BANC | Bulă, un băiat model: „Am lăsat tot: fumatul, băutura și nevasta”

12:40

Pe Nea Marin și Theo Rose îi leagă multe amintiri. Este cunoscut faptul că artista a fost împreună cu nepotul celebrului coregraf timp de 5 ani. Deşi cântăreaţa are o nouă relaţie, acest aspect nu […] The post Theo Rose şi Nea Mărin au urcat pe aceeaşi scenă seara trecută! Ce spune celebrul coregraf despre fosta iubită a nepotului său appeared first on Cancan.