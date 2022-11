Mama lui Theo Rose, dezvăluiri surprinzătoare despre nunta cu Anghel Damian: „E strict problema lor”

16:10

Invitatul săptămânii la podcastul „ALTCEVA” este nimeni altul decât matinalul de la Radio ZU, Daniel Buzdugan. Personaj dominat de bunătate și cumsecădenie, omul de radio a făcut dezvăluiri de suflet în cadrul interviului difuzat pe canalul […] The post Daniel Buzdugan, la un pas de a propovădui adevărul în biserică, nu la radio: “Mi-ar fi plăcut să mă fac preot!” appeared first on Cancan.