Ce mănâncă Delia, atunci când renunță la caviar. Preparatul delicios pe care nu mulți l-ar putea consuma

23:50

Mihai Mitoșeru s-a ”lipit” de eveniment! Sigur, prezentatorul are în spate o vastă experiență în domeniu, așa că invitația i-a venit ca o mănușă. Plus că este un nume în showbiz-ul autohton, așa că fericiți […] The post Mitoșeru face banii la ball-room! Prezentatorul lăsat fără emisiunea ”Se strigă darul”, de la Kanal D, a găsit soluția appeared first on Cancan.