Fostă concurentă de la „Bravo ai stil”, acuzații dure la adresa Alexandrei Stan. Bianca ar fi fost părăsită de iubit din cauza artistei: „M-ai folosit doi ani…”

17:30

Problema lipsei apei calde și a căldurii nu este o nouătate, mulți bucureșteni plângându-se, de-a lungul timpului, de acest lucru. Deputatul Cătălin Manea a venit cu o soluție pentru cetățenii care se confruntă cu aceste […] The post Veste pentru proprietarii de apartamente din București care nu au apă caldă și căldură. Ce li se recomandă appeared first on Cancan.