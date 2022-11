Matei are nevoie de ajutor! Îngerașul de numai cinci ani a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier

18:00

Friedmunt Sonnemann are 56 de ani și trăiește de 32 de ani într-o colibă din noroi, în pădure. Bărbatul a fost poreclit „Gandalf din viața reală” de către fanii seriei „Stăpânul inelelor”, fiind extrem de […] The post Din anul 1980, bărbatul din imagine trăiește în pădure, fără apă sau curent electric. Ce mănâncă și din ce face bani appeared first on Cancan.