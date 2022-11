Ireal! Conserve cu excremente de urs, vândute sub forma unui ,,suvenir”. Șef OPC: ,,Eu am rămas perplex”

08:40

Un accident feroviar care a avut loc seara, pe data de 28 noiembrie 2022, a creat momente de panică în Iași. Se pare că un tren care se deplasa pe ruta Scânteia – Iași a […] The post Accident grav în Iași. Un tren InterRegio a lovit mortal un bărbat care mergea pe lângă șine appeared first on Cancan.