Dieta disociată permisivă a Cristinei Spătar | Ce trebuie să mânânci ca să dai jos 17 kilograme

09:00

Georgiana, o femeie din România, a rămas însărcinată în fiecare an și cea mai numeroasă familie. Ultimul copil s-a născut în anul 2020, iar cel mai mare dintre ei este un băiat de 25 de […] The post Georgiana Văcaru a rămas însărcinată în fiecare an și are cea mai numeroasă familie din România. Ireal câți copii a născut până acum appeared first on Cancan.